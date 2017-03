Yvonne Catterfeld bleibt "The Voice of Germany" erhalten

Auch in Zukunft wird Sängerin Yvonne Catterfeld als Jurorin bei "The Voice of Germany" dabei sein. 2017 startet die siebte Staffel der Castingshow.



Nachdem die deutsche Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld im Jahr 2016 zum ersten Mal als Jurorin bei "The Voice of Germany" dabei war, verkündet sie jetzt in der neuen Ausgabe der "Brigitte", dass sie auch in der nächsten Staffel auf dem Drehstuhl der Castingshow sitzen wird.