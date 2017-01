"Z - The Beginning of Everything" startet bei Amazon Prime

Die neue Amazon Original-Serie "Z - The Beginning of Everything" widmet sich dem Leben von Zelda Fitzgerald. Es geht um Kunst, Liebe und Psychose.



Zelda Sayre Fitzgerald gilt als Symbol für die wilden und extravaganten Zwanzigerjahre. Die Amazon Original-Serie "Z - The Beginning of Everything" zeigt ab Freitag das Leben der Südstaatenschönheit zwischen Kunst, Liebe und Psychose. Die Geschichte beginnt noch bevor sie auf den Schriftsteller F. Scott Fitzgerald trifft.