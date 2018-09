ZAK überprüft Status von RTL 2 als Vollprogramm

RTL 2 hat seine Nachrichtensendung von 20 auf 17 Uhr verlegt und auch noch um 5 Minuten gekürzt. Dies hatten die Landesmedienanstalten bereits im Vorhinein bemängelt.



Dazu sagte die DLM-Vorsitzende Cornelia Holsten: "In Zeiten von Desinformation und Falschmeldungen sind verlässliche und eigenproduzierte Nachrichten- und Informationssendungen wichtiger denn je. RTL 2 erreicht mit seinem Nachrichtenformat eine Zielgruppe, die sonst eher keine Nachrichtensendung und Politikberichterstattung anschauen würde."