ZDF: 15-jährige Greta Thunberg wird mit "Goldener Kamera" geehrt

Kleine Aktivistin ganz groß: Greta Thunberg bekommt die "Goldene Kamera". In Berlin soll die 15-Jährige für ihr beeindruckendes Engagement geehrt werden. Das ZDF ist live dabei.





Am 30.März wird der Fernsehpreis "Goldene Kamera" in Berlin verliehen. Durch den Abend, der im ZDF live zu sehen sein wird, soll Steven Gätjen die Zuschauer führen. Eine kleine Preisträgerin bekommt schon jetzt besonders große Aufmerksamkeit.