ZDF: 200 Millionen für neue Serien

ZDF lädt zum Bingen-Watching ein. Ab Montag, 8. April, läuft dann über das Jahr hinweg bis 2020 eine spannende Serie nach der anderen. Angefangen mit der Cannes-Premierten Bauhaus-Serie "Die neue Zeit".



Gute Nachrichten für alle Serien-Liebhaber: Das Zweite gibt ein Serie nach der anderen in Auftrag. Einige laufen dann schon ab Montag. Andere erst 2020. "Derzeit investieren wir gemeinsam mit unseren Partnern verstärkt in außergewöhnliche Serienprojekte aus Deutschland und Europa, die ein Gesamtbudget von über 200 Millionen Euro haben", lässt Programmdirektor Dr. Norbert Himmler via Pressemitteilung verlauten.