ZDF: "4 geben alles!" für 100.000 Euro

Für 100.000 Euro kann man sich schon einmal ein wenig verausgaben. Ob sie es auch tun, das zeigen die teilnehmenden Familien in der neuen ZDF-Show "4 geben alles!" mit Steven Gätjen.



In "4 geben alles!" treten beim ZDF am Samstag um 20.15 Uhr Familien gegeneinander an, die mit etwas Glück und Geschick am Ende 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. In der Gemeinschaftsproduktion des ZDF, ORF und SRF müssen die Kandidaten in den Spielrunden zu Oberbegriffen wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" sowohl die grauen Zellen anstrengen wie auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.