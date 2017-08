ZDF: 40 Jahre Nena auf der Bühne – Gottschalk moderiert

"Nichts versäumt" heißt die Show, mit der das ZDF das 40-jährige Bühnenjubiläum von Pop-Ikone Nena feiert. Dazu gibt es im Oktober eine große Samstagabendshow, moderiert von Thomas Gottschalk.



Der 7. Oktober sollte von allen Nena-Fans rot im Kalender angestrichen werden. Um 20.15 sendet das ZDF eine große, klassische Samstagabendshow zum 40-jährigen Bühnenjubiläum der Sängerin. Als Hommage an die Künstlerin präsentieren nationale und internationale Stars Songs von und mit Nena.