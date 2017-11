ZDF: Auftakt des Skisprung-Weltcups live

Am Wochenende steht beim ZDF der Auftakt des Weltcups im Skispringen an. An zwei Nachmittagen wird live aus dem polnischen Wisla übertragen.



Der Weltcup-Auftakt der Skispringer steht an. Es ist das erste Wochenende mit Live-Übertragungen in der diesjährigen Wintersaison im ZDF. Am Samstag geht es im Zweiten um 14.30 Uhr los, die Übertragungen dauern bis 18.10 Uhr. Tags darauf sind unter anderem die Teamwettbewerbe zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen.