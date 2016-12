ZDF: Bei den Quoten 2016 wieder vorn

Zum fünften Jahr in Folge ist das ZDF der meistgesehene Fernsehsender. Dabei profitierte der Mainzer Sender nicht nur von der Fußball-EM in Frankreich, auch die Nachrichtensendungen standen 2016 bei den Zuschauern hoch im Kurs.



Heftige Kritik mussten ARD und ZDF in diesem Jahr wieder einstecken, sei es wegen ihrer Berichterstattung oder die Verteilung von Geldern für Experten oder TV-Rechte. Dennoch waren die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch 2016 wieder Spitzenreiter bei den Fernsehzuschauern. Bei den Marktanteilen ganz vorne lag das ZDF, der Mainer Sender belegte die Spitzenposition dabei zum fünften Mal in Folge und legte 2016 sogar um einen Prozentpunkt zu.