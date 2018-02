ZDF: Beziehungsdramen in der "Südstadt"

Paare und ihre Probleme: Bereits heute Abend läuft die ZDF-Auftragsproduktion "Südstadt". Der "Gegenwartsfilm" mit hochkarätiger Besetzung dreht sich um funktionierende und wacklige Beziehungen.



Anke Engelke, Matthias Matschke und Andrea Sawatzki sind die prominenten Protagonisten des ZDF-Films "Südstadt", der heute Abend ab 20.15 Uhr im Zweiten gesendet wird. Engelke und Matschke, in den Rollen von Anne und Martin, mimen ein Paar, das nach 20 Jahren Ehe kurz vor der Trennung steht.