ZDF: "Bier Royal" setzt auf süffige Familienkomik

Das ZDF nimmt seine Zuschauer mit nach Bayern, wo sich zwei Frauen um ein Brauerei-Erbe streiten. Gisela Schneeberger und Lisa Maria Pothoff sind im Kampf, um den Hopfen in "Bier Royal" zu sehen.



Am Montag (28. Januar) heißt es im ZDF "O'zofft". Dann zeigt der öffentlich-rechtliche Kanal die bayerische Familienkomödie "Bier Royal", in der eine Witwe und ihre Stieftochter um das Erbe einer Münchener Bierdynastie streiten.