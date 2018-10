ZDF-Chef Bellut: Mehr Hochglanz-Serien und neue 3sat-Mediathek

In der einen Mediathek läuft's nach den Worten von ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut wie geschmiert, die andere steht vor einem Komplett-Umbau. Wenig überraschend will auch das Zweite vermehrt auf Serien setzen.



Im ersten Halbjahr verzeichnete die Mediathek des ZDF täglich 2,71 Millionen Zugriffe. Davon entfallen 1,79 Millionen (66 Prozent) auf die Abrufvideos und 0,91 Millionen (34 Prozent) auf die Livestreams. Basierend auf diesen Zahlen hat Thomas Bellut hat am Freitag vor dem Fernsehrat in Mainz dargestellt, dass sich der im Oktober 2016 angestoßene kontinuierliche Optimierungsprozess des ZDF-Online-Angebots bewährt hat.