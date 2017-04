ZDF: DFB-Frauen testen gegen Kanada für die EM

Die Frauen-Nationalmannschaft hat sich einen besonders starken Gegner für das kommende Testspiel ausgesucht. Die Kanadierinnen gelten als eines der stärksten Teams weltweit.



Am Sonntag steigt um 15 Uhr in Erfurt der vorletzte Test der Frauen-Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft im Sommer. Das ZDF überträgt die Partie gegen Kanada bereits ab 14.45 Uhr live aus dem Steigerwaldstadion. Norbert Galeske wird die Partie kommentieren und Sven Voss übernimmt die Moderation der "Sportextra"-Sendung.