ZDF: "Das Literarische Quartett" vor Veränderungen

Schriftsteller Maxim Biller setzt neue Schwerpunkte in seinem Leben. Diese Entscheidung hat Konsequenzen für die ZDF-Sendung "Das Literarische Quartett".



Große Veränderungen stehen bei "Das Literarische Quartett" an. Wie Schriftsteller Maxim Biller Medienberichten zufolge bekanntgab, möchte er sich künftig mehr auf seine eigenen literarischen Arbeiten konzentrieren. Mit Folgen für das "Quartett". Wie Daniel Fiedler, Leiter der ZDF-Redaktion Kultur Berlin, mitteilt, steigt Biller aus der Sendung aus und wird bereits in der nächsten Sendung nicht mehr mit von der Partie sein.