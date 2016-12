ZDF: "Das Traumschiff" sticht wieder in See

Das ZDF zeigt an Weihnachten neue Folgen der "Traumschiff"-Reihe. Dieses Mal führen die Reisen nach Palau, Apulien, Lissabon und Kuba. Ein Spezial wirft außerdem einen Blick hinter die Kulissen.



An Weihnachten und Neujahr sticht das ZDF-"Traumschiff" wieder in See. Wie der Sender bekannt gab, kommt die erste neue Folge der Reihe am 26. Dezember um 20.15 Uhr. Dann nimmt die MS Amadea Kurs auf das pazifische Palau. Ins karibische Kuba führt die Reise des "Traumschiffs" dann am 1. Januar, ebenfalls um 20.15 Uhr.