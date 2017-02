ZDF: "Der Alte" kehrt zum Krimifreitag zurück

Was wäre das ZDF ohne seinen Freitagskrimi? An diesem Freitag kehrt "Der Alte" zu dem öffentlich-rechtlichen Sender zurück und erhält dabei Unterstützung von einem IT-Spezialisten.



Für den ZDF-Freitagskrimi sorgt in den kommenden Wochen "Der Alte" mit insgesamt acht neuen Episoden. Am Freitag geht es los. Dann steht die Folge "Kein Entrinnen" auf dem Plan, in der sich Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss mit dem Tod einer Radioreporterin beschäftigen muss, die sich der Esoterik zuwendete.