ZDF: "Die Chefin" geht in die siebte Staffel

Fans der Serie "Die Chefin" können aufatmen. Die Krimi-Serie bekommt eine Fortsetzung. Die Dreharbeiten an der siebten Staffel haben vor kurzem begonnen.



In der Hauptrolle der Veran Lanz wird weiterhin Katharina Böhm zu sehen sein. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich bis November andauern. Ein Sendetermin für die siebte Staffel wurde indes noch nicht bekanntgeben.