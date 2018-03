ZDF: "Die Protokollantin" für TV-Festival in Cannes nominiert

Das ZDF geht beim Cannes International Series Festival mit der Produktion "Die Protokollantin" ins Rennen. Das Filmfest findet das erste Mal statt.



George Clooney, Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Reese Witherspoon - das sind nur einige weltbekannte Hollywoodstars, die mittlerweile gerne auch in Fernsehserien mitspielen. Denn das Genre boomt, ist von seiner Qualität her oft auf Kinoniveau und beim Publikum beliebter denn je. Das ist der Grund, warum in Südfrankreich Anfang April eine Woche lang zum ersten Mal das Cannes International Series Festival stattfindet.