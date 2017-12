ZDF: Diese Promis feiern Weihnachten mit Helene Fischer

Am ersten Weihnachtstag feiert das ZDF "Die Helene Fischer-Show" das Fest. Zu Gast hat die Schlagersängerin dabei bekannte Gesichter: Mathias Schweighöfer, Barbara Schöneberger und James Blunt leisten ihr in ihrer Show Gesellschaft.



180 Minuten will Helene Fischer am 25. Dezember das Publikum in ihrer eigenen Sendung unterhalten. In "Die Helene Fischer-Show" holt sie sich dafür prominente Unterstützung. Auch in der fünften Ausgabe des Formats wird sie mit ihren Gästen Duette präsentieren. Neben viel Musik und Musicalinszenierungen verspricht der TV-Sender auch Akrobatik-Darbietungen.