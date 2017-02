ZDF: Dieter Thomas Heck erhält Goldene Kamera

Für sein Lebenswerk wird das deutsche TV-Urgestein Dieter Thomas Heck mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Im ZDF können Zuschauer live dabei sein.



Dieter Thomas Heck - der Mann der mit deutschen Schlagersendungen bekannt wurde - soll jetzt die Goldene Kamera für sein Lebenswerk erhalten. Das gab die Funke Mediengruppe in Hamburg bekannt. Am 4. März soll er den Preis in Hamburg verliehen bekommen. Zuschauer können im ZDF ab 20.15 Uhr live bei der Preisverleihung dabei sein.