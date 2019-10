ZDF-Doku auf der Spur von Hitlers "Bösen Bauten" in Weimar

Hitler wollte Weimar zu einer Nazi-Musterstadt machen, und die Spuren davon findet man in der Stadt und ihrer Umgebung noch heute. Das ZDF macht sich heute Nacht auf die Suche.



"Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg" ist der sechste Teil der ZDF-Reihe "Böse Bauten", die sich mit dem baulichen Erbe aus der NS-Zeit beschäftigt. Die Doku läuft in der Nacht auf Montag um 0.35 Uhr im ZDF.