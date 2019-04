ZDF-Doku über "Chemnitz - Stadt der vielen Gesichter"

Am kommenden Mittwoch, 1. Mai, zeigt das ZDF einen Dokumentarfilm über Chemnitz. Die Stadt befindet sich im Spannungsfeld. Auf der einen Seite fremdenfeindliche Übergriffe und auf der anderen Seite eine junge, alternative Szene. Nun möchte sich die Arbeiter- und Industriestadt als Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025 bewerben.



Chemnitz ist eine Stadt, die hart an ihrem Ruf arbeitet. Dieser hatte gelitten, nachdem im Sommer 2018 ein Deutscher bei einer Messerstecherei mit Asylbewerbern ums Leben gekommen war und daraufhin Demonstrationen rechtspopulistischer und zum Teil rechtsextremer Kräfte folgten.