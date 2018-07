ZDF: Dokureihe über die "Supermächte" startet mit China

"Ist China bald die Nummer eins? Büßen die USA ihren führenden Rang ein? Welche Rolle spielt Russland?" Das sind nur ein paar der Fragen, die die neue ZDF-Dokureihe ergründen will.



Die Redaktion von "ZDFzeit" hat drei Dokus zum Thema "Supermächte" produziert. Mit dabei: Russland und die USA. Den Auftakt der Reihe macht allerdings China. Die erste Folge unter dem Motto "Angst vor China?" läuft diesen Dienstag um 20.15 Uhr.