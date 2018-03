ZDF-Drama "24 Wochen": Abtreibung oder nicht?

Wenn ein Paar erfährt, dass sein Kind mit schweren Behinderungen zur Welt kommen wird, muss eine Entscheidung fallen. Und die ist schwer.



Der 20.15-Uhr-Termin am Montagabend gehört im ZDF fast immer eigenproduzierten Dramen oder Krimis. Am vergangenen Montag stand zum Beispiel auf dem Sendeplatz die zweite Folge des historischen Dreiteilers "Ku'damm 59" - jetzt macht das ZDF am Montag (26. März) um 20.15 Uhr eine Ausnahme und präsentiert den Kinofilm "24 Wochen", der 2016 in die Lichtspielhäuser kam und beim Deutschen Filmpreis 2017 den Filmpreis in Silber erhielt sowie unter anderem in der Kategorie "beste weibliche Hauptdarstellerin" nominiert war.