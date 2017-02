ZDF: Drehbeginn für neuen "Kommissarin Heller"-Film

Die Arbeiten an dem neuen Film der Krimi-Reihe "Kommissarin Heller" haben begonnen. Bei der Besetzung gibt es Veränderungen. Der Serienmacher gehen damit kreativ um.



"Kommissarin Heller" ermittelt wieder. Ein Sendetermin für den neuen Film der ZDF-Samstagskrimi-Reihe wurde noch nicht bekanntgegeben. Wohl aber steht fest, wie mit dem Ausscheiden des Ermittler-Kollegen von Heller-Darstellerin Lisa Wagner filmisch umgegangen wird.