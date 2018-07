ZDF: Dunja Hayali ohne Ende im Talk

Und noch ein Polit-Talk im deutschen Fernsehen: Dunja Hayali ist Namensgeberin und Moderatorin des Magazins im ZDF. Die Besonderheit: Die Sendedauer wird nicht festgelegt.



"Dunja Hayali" läuft ab morgen einmal im Monat im ZDF. Im Fokus: Politik. Die gleichnamige Moderatorin der Talk-Sendung ist keineswegs neu in dem Business. 2017 führte sie von Juli bis August durch die Sendung "ZDFdonnerstalk".