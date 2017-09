ZDF: Ende der Sommerpause für "Die Anstalt"

Die Sommerpause ist vorbei, "Die Anstalt" kehrt zurück. Neue Folgen gibt es noch im September pünktlich zur Bundestagswahl 2017 sowie mit einem Special in Überlänge.



Am Dienstag, den 19. September, kehrt "Die Anstalt" pünktlich zur Bundestagswahl aus der Sommerpause zurück. Ab 22.15 Uhr kann die Kabarettsendung von und mit Max Uthoff und Claus von Wagner im ZDF wieder verfolgt werden. Als Gäste stehen in der ersten Sendung Sarah Bosetti, Jess Jochimsen und Frank Lüdecke auf der Bühne. Schließlich will die anstehende Bundestagswahl von den Kabarettisten auch gebührend kommentiert werden.