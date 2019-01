ZDF Enterprises erwirbt Beteiligung an Nadcon Film GmbH

Die ZDF Enterprises GmbH hat zum Jahreswechsel eine Beteiligung an der Nadcon Film GmbH erworben.



Die Nadcon Film GmbH wurde 2012 von Peter Nadermann gemeinsam mit der Constantin Film AG gegründet und hat sich auf die Koproduktion hochwertiger Film- und Fernsehprojekte, zumeist mit internationalen Partnern, spezialisiert.