ZDF-"Fernsehgarten"ab heute nicht mehr live

Die letzten beiden Ausgaben des ZDF-"Fernsehgartens" im Jahr 2019 sind im Vorhinein aufgezeichnet worden. "Kiwi live" gibt es erst nächstes Jahr wieder.



Der "Fernsehgarten" kommt heute ab 12.10 Uhr nicht live vom Lerchenberg in Mainz, sondern von Nordseeküste aus der Konserve. Diesen Sonntag und nächstes Wochenende (13. Oktober) werden Aufzeichnungen aus Neuharlingersiel gezeigt.