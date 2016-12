ZDF-Fernsehrat genehmigt Haushaltsplan für 2017

Der ZDF-Fernsehrat hat am Freitag den Haushaltsplan des Senders für 2017 genehmigt. Dank der in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen ergibt sich für 2017 ein ausgeglichener Haushalt.



Der Fernsehrat des ZDF hat am Freitag in Mainz einstimmig den Haushalt für 2017 bewilligt. Wie der Sender mitteilte, soll sich dank Rücklagen aus den Vorjahren ein ausgeglichener Haushalt ergeben. Das ZDF plant Aufwendungen von insgesamt 2,318 Milliarden Euro. Rund 600 Mio. Euro davon gehen an deutsche Produzenten. Das ZDF bleibt damit der größte Auftraggeber auf dem deutschen Produzentenmarkt.