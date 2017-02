ZDF: Florian Silbereisen bei Traumschiff-Jubiläumsfolge an Bord

"Das Traumschiff" wird 35. Für die Jubiläumsfolge des Fernsehklassikers konnte das ZDF Florian Silbereisen, Moderator von Volksmusik-Sendungen und Sänger, gewinnen.



Der Mann, der die Herzen der Schwiegermütter zum schmelzen bringt, wird eine Nebenrolle beim 35-jährigen Jubliäum des Traumschiffs übernehmen. In der Folge, die an Ostern ausgestrahlt wird, ist Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen und seine Band Klubb 3 die Stargäste, wie Silbereisen im Interview mit "Das neue Blatt" verriet. Silbereisen-Freundin Helene Fischer soll allerdings auf hoher See nicht dabei sein.