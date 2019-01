ZDF: Florian Silbereisen übernimmt das Steuer vom "Traumschiff"

Ein neuer Kapitän geht an Board des "Traumschiffs". Schlager-Sternchen Florian Silbereisen setzt künftig die Segel in der ZDF-Serie und folgt damit auf Sascha Hehn.



Auf dem ZDF-"Traumschiff" weht ein neuer Wind. Nachdem Sascha Hehn das TV-Schiff verlassen hat, übernimmt Florian Silbereisen die Rolle als Kapitän in der Serie. Das hat der Schlagersänger selbst gegenüber der "Bild" angekündigt.