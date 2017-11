ZDF: Gottschalk zu Gast bei "Das Literarische Quartett"

Wieder einmal treffen sich Volker Weidermann, Christine Westermann und Thea Dorn, um mit einem Gast im ZDF über Bücher zu reden. Thomas Gottschalk ist diesmal bei "Das Literarische Quartett" dabei.



Im Foyer des Berliner Ensembles diskutiert "Das Literarische Quartett" am 8. Dezember um 23.25 Uhr im ZDF über Bücher. Thomas Gottschalk ergänzt als Gast die Runde aus Volker Weidermann, Christine Westermann und Thea Dorn.

Als Diskussionsstoff sollen diesmal Werke von Peter Handke, Ina Hartwig, Stephen und Owen King sowie Joachim Meyerhoff dienen. "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" ist beispielsweise Bestandteil des Abends im ZDF. Dieses Buch ist die Autobiografie von Joachim Meyerhoff.



Auch Peter Handkes Werk mit dem Titel "Letztes Epos" soll Thema der vierköpfigen Runde sein, die das "Das Literarische Quartett" bildet. Außerdem steht "Sleeping Beauties" auf der Agenda, das Stephen King mit seinem Sohn Owen geschrieben hat. Als letztes Exemplar der Bücherliste der Sendung steht "Biographie in Bruchstücken" von Ina Hartwig.



"Das Literarische Quartett", das im Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet wird, läuft am 8. Dezember um 23.25 Uhr im ZDF. Die nächste Sendung folgt am 2. März.