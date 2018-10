ZDF-"Herzkino": Kalte Füße für "Die Braut vom Götakanal"

Die Stunde des "Herzkinos" beim ZDF schlägt mal wieder. Diesmal auf der Mattscheibe zu sehen: "Inga Lindström: Die Braut vom Götakanal". Darin bekommt eine Herzensdame folgenschwere kalte Füße.



Am Sonntag (28. Oktober) plagen Emma große Zweifel und zwar wegen ihrer Hochzeit. Blöd, dass diese genau an diesem Tag stattfinden soll. In ihrer Rolle in "Inga Lindström: Die Braut vom Götakanal" flüchtet Schauspielerin Barbara Prakopenk vor dem Traualtar.