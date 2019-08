ZDF-History belegt: Hitlers Geheimwaffenchef hat Krieg überlebt

"ZDF-History" präsentiert in der nächsten Ausgabe Belege: Hitlers Geheimwaffenchef Hans Kammler hat den Krieg überlebt. Er wurde offensichtlich von einer Siegermacht gedeckt.



Neueste Quellenfunde widerlegen die amtliche Version, nach der Hitlers mächtiger Geheimwaffen-Chef Hans Kammler 1948 von einem deutschen Gericht für tot erklärt wurde. "ZDF-History" präsentiert in der Dokumentation "Hitlers Geheimwaffenchef - Die zwei Leben Hans Kammlers" an diesem Sonntag (18. August) um 23.45 Uhr Belege hierfür.