"ZDF-History" widmet sich Sonntag dem Leben Udo Jürgens

Das Geschichtsmagazin des ZDF widmet sich am Sonntag ganz dem Leben Udo Jürgens, der mit bürgerlichen Namen Udo Jürgen Bockelmann hieß. 50 Jahre stand er auf der Bühne, ehe er 2014 in der Schweiz verstarb.



Ab 23.25 Uhr bringt "ZDF-History"eine Sendung über das Leben Udo Jürgens. Für die Sendung konnten sehr enge Wegbegleiter gewonnen. In Interviews werden sein Bruder, der Maler und Fotograf Manfred Bockelmann, sein ältester Sohn John Jürgens und seine erste große Liebe, die Theaterschauspielerin Brigitta Köhler auf das Leben zurückblicken.