ZDF Info heute auf den Spuren von Immobilien-Betrügern

Zwei Jungunternehmer aus der Nähe von Aschaffenburg waren Anfang der 2000er-Jahre die Gipfelstürmer der Finanzwelt - mit ihrer Immobiliengruppe machten sie das große Geld. In der Finanzskandal-Reihe "Abgezockt!" beleuchtet ZDF Info heute "die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe".



Mit Anfang 20 schlossen sich die beiden Gründer der S&K-Immobiliengruppe zusammen, um Häuser und Wohnungen aus Zwangsversteigerungen zu erstehen, zu sanieren und mit erheblichem Gewinn weiterzuverkaufen. Doch der Erfolg stieg ihnen schnell zu Kopf: Immer ausladender wurde ihr Lebensstil, immer mehr Geld wurde benötigt - und von privaten Investoren eingetrieben.



Auch viele Kleinanleger fielen auf die großzügigen Renditeversprechen herein und verloren ihr Sparvermögen. Das Vorhaben endete in dem wohl größten Wirtschafts-Strafprozess, den es jemals in Deutschland gegeben hat.