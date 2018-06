ZDF-Intendant Bellut fordert weitreichendere Online-Angebote

ZDF-Intendant Thomas Bellut möchte gerne weitreichendere Rechte für seine Online-Angebote. In wie weit passt der neue Staatsvertrag dazu?



Gerade erst haben die Ministerpräsidenten im Streit der Öffentlich-Rechtlichen mit Zeitungsverlegern beschlossen, den neuen Staatsvertrag anzupassen. Die Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender sollen künftig ihren Schwerpunkt auf Bewegtbild und Ton legen, haben sie damit verkündet - so zumindest die Theorie. Denn beim ZDF fordert man schon jetzt weitreichendere Online-Angebote.