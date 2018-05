ZDF-Intendant: Mehrheit würde für Öffentlich-Rechtliche stimmen

ZDF-Intendant Thomas Bellut ist der Auffassung, dass eine Volksabstimmung über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie in der Schweiz hierzulande zum Vorteil der Sender ausgehen würde.



"Ja, die Mehrheit würde für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stimmen", sagte Bellut am Mittwochabend auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin auf der Veranstaltung "Journalismus in der digitalen Zukunft - Brauchen wir das ZDF noch?". In der Schweiz hatte im März eine Mehrheit für den Erhalt der SRG gestimmt.