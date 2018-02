ZDF-Intendant: Untersuchungen im Fall Wedel bald abgeschlossen

Das ZDF untersucht die Missbrauchsvorwürfe gegen Wedel. Bei "Maybrit Illner" gab ZDF-Intendant Thomas Bellut Auskunft zum Stand der internen Untersuchung.



Das ZDF hat nach eigenen Angaben bei seinen Untersuchungen zu Regisseur Dieter Wedel (75) bisher keine schriftlichen Hinweise gefunden, die die Vorwürfe sexueller Übergriffe bestätigen würden. Er sei aber noch nicht beruhigt, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Donnerstag in der Talkshow "Maybrit Illner". Sein Haus untersuche den Fall "jetzt noch genauer" und werde diese Nachforschungen "in einigen Tagen" vorerst abschließen können.