ZDF-Intendant ist offen für Kooperationen mit Netflix & Co.

Das ZDF lag auch 2017 unter den TV-Sendern in Deutschland vorn. Der Sender steht trotzdem unter Spardruck. Intendant Thomas Bellut beschreibt den Umgang mit der Streamin-Konkurrenz.



ZDF-Intendant Thomas Bellut zeigt sich offen für Kooperationen mit Streaming-Diensten wie Netflix. "Wir haben etwa mit Netflix koproduziert beim Kinderprogramm oder die Serie "4Blocks" von TNT Serie für ZDFneo eingekauft", sagte Bellut im Interview der Deutschen Presse-Agentur.