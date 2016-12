ZDF-Intendant sieht Markt für Sportrechte im Umbruch

Der ZDF-Intendant Thomas Bellut sieht den Markt für Sportrechte im Umbruch. Doch trotz des Olympia-Aus für ARD und ZDF will die Rundfunkbeitrag-finanzierte Sendeanstalt auch weiterhin ein breites Sport-Angebot bieten.



Der Markt für Sportrechte steht nach Ansicht von ZDF-Intendant Thomas Bellut vor einem Umbruch. "Ich schließe nicht aus, dass sich wie jetzt bei Olympia große, multinationale Konzerne engagieren werden", sagte Bellut der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Das könnte auch bei anderen Rechten in Zukunft eine größere Rolle spielen." ARD und ZDF können nicht von den Olympischen Spielen 2018 bis 2024 berichten, nachdem die Verhandlungen mit dem US-Unternehmen Discovery über Sub-Lizenzen Ende November scheiterten. Das Discovery-Tochterunternehmen Eurosport wird die Wettkämpfe in Deutschland live übertragen.