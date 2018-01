ZDF: "James Bond 007 – Spectre" kommt

Das ZDF legt sich ins Zeug und bringt die deutsche Free-TV-Premiere des letzten Bond-Films in der nächsten Woche.



Wenn Daniel Craig und Christoph Waltz ein Tänzchen aufs Parkett legen, dann kann das nur eins bedeuten: "Spectre". Der letzte Bond-Film lief bereits schon am 07. Januar in Österreich im ORF als Free-TV-Premiere. Das ZDF hat sich die Rechte für Deutschland gesichert und zeigt Film am Mittwochabend (17.01.) zur Primetime (20.15 Uhr).