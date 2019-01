ZDF: "Jason Bourne" feiert Free-TV-Premiere

In seinem vierten Abenteuer hat der CIA-Killer alle Hände mit der Suche nach seiner Vergangenheit und einer Flucht zu tun. Das ZDF lässt seine Zuschauer erstmals an Matt Damons actiongeladener Rolle teilhaben, wenn "Jason Bourne" im Montagskino zu sehen ist.



Er ist der wohl bekannteste fiktive CIA-Killer: Jason Bourne. Nun dürfen ZDF-Zuschauer ihm in dem gleichnamigen Film bei seinen rasanten Abenteuern zu sehen. Am Montag (28. Januar) zeigt der öffentlich-rechtliche Kanal den vierten Blockbuster der Reihe.