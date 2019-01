ZDF: "Jason Bourne" feiert heute Free-TV-Premiere

Das ZDF zeigt die neueste Auflage von Matt Damons Parade-Rolle erstmals im Free-TV: "Jason Bourne" von 2016 ist heute im Montagskino zu sehen.



Er ist der wohl bekannteste fiktive CIA-Agent: Jason Bourne. An diesem Montag dürfen ZDF-Zuschauer ihn in dem mittlerweile fünften Film der Bourne-Reihe bei seinem neuesten Abenteuer zusehen. Ab 22.10 Uhr zeigt das Zweite den insgesamt vierten Auftritt von Matt Damon in seiner wohl bekanntesten Rolle.