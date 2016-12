ZDF: Johannes B. Kerner präsentiert "Quiz-Champion"-Spezial

Es ist das härteste Quiz Deutschlands, verkündet der ZDF. Jetzt gibt es eine 2016-Spezialausgabe von "Der Quiz-Champion", bei der sich alles um die vergangenen zwölf Monate dreht.



Wie gut ist den Teilnehmern das Jahr 2016 noch in Erinnerung? Das testet das ZDF am Samstag mit einer Spezialausgabe von "Der Quiz-Champion". In der Show wird es um Fragen aus Film, Fernsehen, Politik, Sport und Musik gehen - um alles, was im Jahr 2016 wichtig war.