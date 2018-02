ZDF: Keine neuen Hinweise im Fall "Wedel"

Das ZDF hat die Suche nach Hinweisen gegen Dieter Wedel abgeschlossen. Dem Regisseur werden unter anderem auch sexuelle Übergriffe bei ZDF-Produktionen vorgeworfen. Ein Teil der Archiv-Unterlagen ist jedoch nicht mehr auffindbar.



Das ZDF hat nach eigenen Angaben keine neuen Hinweise zu möglichen sexuellen Übergriffen von Regisseur Dieter Wedel (75). Eine interne Untersuchung der Auftragsproduktionen, an denen Wedel als Autor und Regisseur beteiligt war, sei vorläufig abgeschlossen worden, erklärte der Sender am Donnerstag in Mainz. Dafür seien die noch vorhandenen Unterlagen in den Archiven geprüft und Gespräche mit Mitarbeitern geführt worden. Ein Teil der Akten war aber nicht mehr vorhanden. Wedel hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.