ZDF: "Kessler ist..." kommt wieder zurück

Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der ZDF-Personality-Doku mit Michael Kessler haben begonnen. Diesmal gibt er unter anderem den "Calli".



Auch in den neuen Folgen porträtiert Kessler auf gewohnt einzigartige und einfühlsame Weise prominente Gäste. Er taucht tief in das Leben der Prominenten ein und spricht außerdem mit langjährigen Weggefährten.