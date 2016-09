ZDF: "Kommissarin Heller" darf wieder unbequem werden

Am Samstag darf beim ZDF wieder die unbequeme und unkonventionelle "Kommissarin Heller" ermitteln. Dargestellt wird sie von Grimmepreisträgerin Lisa Wagner, die Anfang des Jahres im ZDF-Dokudrama "Letzte Ausfahrt Gera" die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe verkörperte.



Betriebsfeiern sind nicht Kommissarin Hellers Ding. Während der Chef eine Abschiedsrede auf einen Kollegen hält, tritt sie lautstark gegen den streikenden Kaffeeautomaten. Und anstatt Smalltalk zu halten, trinkt die Ermittlerin lieber Bier und steht alleine im Regen. Als während des Ausstands eine Streifenpolizistin bei einem Einsatz in einer leerstehenden Fabrik in Wiesbaden niedergeschlagen wird und später stirbt, glaubt Heller nicht daran, dass Junkies dahinterstecken. Stattdessen vermutet sie einen Hinterhalt, schnüffelt im Kollegenkreis herum - und macht sich dadurch viele Feinde.



Mit "Nachtgang" zeigt das ZDF an diesem Samstag um 20.15 Uhr den sechsten Fall der Krimireihe "Kommissarin Heller". Lisa Wagner, eine der derzeit spannendsten deutschen Darstellerinnen, spielt die Ermittlerin, die sich angenehm von glattgebügelten TV-Figuren abhebt. Winnie Heller ist unbequem, unkonventionell und unangepasst. "Das ist kein Trick, ich verhalte mich immer unsensibel", hat sie einmal über sich gesagt.