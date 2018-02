ZDF-Kooperation für schwedisch-deutsche Serie "Hamilton"

Der norwegische Shootingstar Jacob Oftebro ist Schwedens Antwort auf James Bond. Für die neue schwedisch-deutsche Serie "Hamilton" kooperiert das ZDF mit den Dramacorp-Pampas Studios.



Die Dreharbeiten für die Spionage-Serie nach den Bestseller-Romanen von Jan Guillou sollen in diesem Frühjahr in Schweden und an anderen internationalen Schauplätzen beginnen, bevor die Serie dann voraussichtlich 2019 im ZDF zu sehen sein wird.